"Танцы со звездами 2019": самые горячие фото Ксении Мишиной - победительницы шоу

Во время участия в "Танцах со звездами" Мишиной приписывали роман с ее партнером Котом. Но это оказалось всего лишь слухами.

Украинская актриса Ксения Мишина победила в проекте "Танцы со звездами 2019". В суперфинале популярного шоу на 1+1 она и Женя Кот получили огромную поддержку зрителей - за них голосовали активнее всех пар.

Так, от судей Мишина и Кот получили 113 баллов, а их соперники Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 118.

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Кто такая Ксения Мишина

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе.

В 2007 году Ксения получила звание вице-мисс на конкурсе красоты "Севастопольская красавица".

В 2015 году окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

После окончания университета стала актрисой столичного Молодого театра. Параллельно Ксения активно снималась в кино и сериалах.

Популярность актрисе принесла главная роль в драме "Искушение" и роль Лидии Шефер в сериале "Крепостная". Благодаря последнему проекту о Ксении Мишиной узнали и за пределами нашей страны.

Также Мишина известна по ролям в таких ТВ-проектах, как "Подкидыш", "Цыганка", "Самый лучший муж", "Садовница" и многих других.

Ксения не замужем. Сама воспитывает семилетнего сына Платона.

Самые горячие фото Ксении Мишиной - победительницы шоу "Танцы со звездами 2019"

УНИАН предлагает Вам посмотреть на самые горячие фото победительницы проекта "Танцы со звездами 2019" Ксении Мишиной.