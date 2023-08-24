Фильм можно будет посмотреть уже с 18 сентября 2023 года.

Вышел первый полный трейлер документального фильма "Суперсила" (Superpower) американского актера и режиссера Шона Пенна, известного своей активной поддержкой Украины.

Для съемки киноленты Пенн не побоялся лично посетить нашу страну в условиях полномасштабной войны. Во время этого он общался с президентом Владимиром Зеленским, прятался во время воздушной тревоги в президентском бункере, встречался с обычными украинцами и лично фиксировал разрушения вследствие российской агрессии в разных уголках нашего государства.

"Украинцы одержат победу в этом. Вопрос лишь, какой ценой", – констатировал Пенн в конце трейлера.

Премьера фильма "Суперсила" состоялась во время 73-го Берлинского кинофестиваля в феврале 2023 года. Для широкой аудитории он станет доступен с 18 сентября 2023 года на платформе Paramount+.

Как Шон Пенн поддерживает Украину

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, известный американский актер и режиссер, двукратный лауреат премии "Оскар" Шон Пенн стал одним из главных голосов в поддержку нашей страна в Голливуде. Его благотворительная организация CORE активно помогает украинцам, а сам он активно выступает в поддержку Украины на многочисленных мероприятиях.

После начала большой войны Шон Пенн несколько раз приезжал в Украину – во время одной из таких поездок он передал президенту Владимиру Зеленскому свою статуэтку "Оскар". Таким образом он хотел пристыдить Американскую киноакадемию за то, что они не предоставили украинскому президенту возможности обратиться к публике во время церемонии награждения "Оскар".

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