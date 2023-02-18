Для съемки киноленты "Superpower" Пенн не побоялся лично посетить нашу страну в условиях полномасштабной войны.

Во время 73-го Берлинского кинофестиваля был представлен фильм Шона Пенна об Украина. Кинолента под названием "Superpower" рассказывает о российском вторжении и борьбе нашей страны за независимость. Кадры с премьеры обнародовал в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна "Superpower", который Шон и Аарон Кауфман сняли о нашей Украине - настоящей сверхдержаве. В нем рассказывается о войне за независимость, российском вторжении, которое сам Шон Пенн встретил в Киеве и видел собственными глаза первый день начала полномасштабной войны", - написал Ермак.

Чиновник поблагодарил Кауфмана и Пенна за поддержку в такое непростое время, а также отметил, что они тоже ведут сражение за правдивую историю нашей страны на информационном фронте.

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Как Шон Пенн снимал фильм об Украине

Американский кинорежиссер неоднократно посещал Украину. В ходе своих визитов в разные украинские города он задокументировал не одно преступление российской армии. После одной из поездок в Киевскую область Пенн заявил, что увиденное им было похоже на декорации к фильму о войне, однако мысль о том, что это все - реальность, приводила его в ужас.

"Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности, западным политикам. Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России", - комментировали в Офисе президента.

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