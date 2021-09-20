В воскресенье, 19 сентября, отгремел третий прямой эфир шоу "Танцы со звёздами". По результатам голосования одна из пар покинула проект.
Читайте также"Танцы со звездами": как прошел второй эфир шоу, посвященный любви (видео)В этот раз в зоне риска оказались две пары - Александра Машлятина и Денис Самсон, а также Алексей Суровцев и Мария Колосова. Но печальная участь постигла Машлятину, она покинула проект.
Звезда "Женского квартала" поблагодарила всех за поддержку и передала привет своей подруге, покинувшей проект из-за травмы, Анастасии Оруджовой.
Кто покинул "Танцы со звездами" во втором выпуске
12 сентября проект покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская. Также от участия в проекте вынуждена была отказаться звезда "Женского квартала" Настя Оруджова. Девушка получила травму колена, врачи запретили ей заниматься танцами. Впереди у девушки - долгая реабилитация.