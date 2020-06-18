Стало известно, где выйдет фильм Спайка Ли "Американская утопия"

Премьера фильма должна состояться уже в этом году.

Фильм-концерт под названием "Американская утопия" режиссера Спайк Ли ("Черный клановец") выйдет на канале НВО.

Читайте такжеСтало известно, кто возглавит жюри Каннского кинофестиваля

В основу картины лег бродвейский мюзикл основателя группы Talking Heads Дэвида Бирна, сообщает The Rolling Stones. По словам Ли, для него большая честь работать над проектом Бирна. Всего над фильмом-концертом работают 11 операторов, каждый из которых будет отвечать за движения ансамбля из 11 человек, пкоторые постоянно перемещаются по сцене.

Премьера фильма должна состояться на телеканале уже в этом году.

Премьера самого мюзикла "Американская утопия" состоялась в октябре 2019 года в бродвейском театре Гудзона и включала в себя выступление самого Бирна и еще 11 артистов, исполняющих песни из одноименного альбома певца 2018 года American Utopia, который принес музыканту "Грэмми", а также композиции из репертуара группы Talking Heads и треки из других сольных работ певца.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram