цей матеріал доступний українською

Кристофер Ллойд появился в трейлере мюзикла по мотивам фильма "Назад в будущее"

10:43, 30 января 2020
Кино и музыка
35 0
В трейлере можно увидеть Кристофера Ллойда \ скриншот с видео

Читайте такжеФильмы 2020: самые ожидаемые кинопремьеры будущего года (видео)

Создателем мюзикла выступил обладатель премии "Тони" Джон Рендо. Консультантами стали сценарист оригинальной трилогии Боб Гейл, а также режиссер Роберт Земекис.

Музыку и тексты для мюзикла написали композиторы Глен Баллард и Алан Сильвестри (автор музыки для кинотрилогии), передает 112.ua.

Постановка будет идти в Оперном театре Манчестера, премьера запланирована на февраль.

В трейлере можно увидеть Кристофера Ллойда, который играл в фильме доктора Эмметта Брауна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильмы