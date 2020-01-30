Кристофер Ллойд появился в трейлере мюзикла по мотивам фильма "Назад в будущее"

Премьера запланирована на февраль в Оперном театре Манчестера.

В сети появился трейлер мюзикла, поставленного по мотивам культового фильма "Назад в будущее".

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Создателем мюзикла выступил обладатель премии "Тони" Джон Рендо. Консультантами стали сценарист оригинальной трилогии Боб Гейл, а также режиссер Роберт Земекис.

Музыку и тексты для мюзикла написали композиторы Глен Баллард и Алан Сильвестри (автор музыки для кинотрилогии), передает 112.ua.

Постановка будет идти в Оперном театре Манчестера, премьера запланирована на февраль.

В трейлере можно увидеть Кристофера Ллойда, который играл в фильме доктора Эмметта Брауна.