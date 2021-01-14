Съемки первых двух сезонов стартуют в январе в Новой Зеландии.

В сети опубликовали подробности о съемках сериала по франшизе «Властелин колец».

Читайте такжеAmazon потратит $1 миллиард на пять сезонов сериала "Властелин колец"Новая информация о шоу появилась на фанатском портале The One Ring.

В сериале будут развиты новые сюжетные линии, предшествующие событиям романа Толкина «Братство кольца».

«Предстоящий сериал от Amazon Studios впервые возвращает на экраны героические легенды Второй эпохи Средиземья. Действие эпической драмы происходит за тысячи лет до событий, описываемых в «Хоббите» и «Властелине колец», - говорится в официальном синопсисе сериала.

«Начиная повествование с мирных времен, сериал рассказывает об уже знакомых и новых персонажах, которые противостоят злу, вновь появившемуся в Средиземье. От самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфийского королевства Линдона - эти королевства и персонажи создадут наследие, которое будет жить еще очень долго», - следует далее.

Сериал по «Властелину колец»: что еще известно

Производством шоу занимается Amazon Studios.

Над сценарием сериала работают Патрик МакКей и Джон Д. Пейн.

В сериале появятся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Маркелла Кавена («Плач»), Джозеф Моул, который сыграет роль главного злодея, а также Морфидд Кларк в роли молодой Галадриэль.

Amazon планирует представить как минимум 5 сезонов сериала, в каждом из которых будет по 8−10 эпизодов.

В январе начнутся съемки первых двух сезонов в Новой Зеландии.

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Автор: УНИАН