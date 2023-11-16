Всего стриминговый сервис объявил о закрытии пяти своих сериалов.

Стриминговый сервис Netflix объявил о закрытии популярного подросткового фэнтези-сериала "Тень и кость" (Shadow and Bone), второй сезон которого был выпущен весной 2023 года.

Как пишет Variety ссылаясь на собственные источники, такое решение Netflix во многом связано с последствиями многомесячных забастовок сценаристов и актеров в США, которые фактически парализовали кинопроизводство более чем на полгода.

Всего стриминговый сервис объявил о закрытии пяти своих сериалов – также под сокращение попали комедийное шоу "Гламур" с Ким Кэтролл и три мультсериала для взрослой аудитории: "Агент Элвис", "Фарзар" и "Капитан Фол". Эти четыре проекта, в отличие от "Иени и кости", были отменены после первых сезонов исходя из традиционного анализа Netflix в контексте соотношения количества просмотров и стоимости сериала.

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Напомним, фэнтезийный сериал "Тень и кость"был снят по циклам романов "Гриша" и "Кеттердам" американской писательницы Ли Бардуго с ярко выраженным увлечением эстетикой царской России. Он погружал зрителей в мир ведьм, мистических существ и воров, а в центре сюжета была девушка со сверхъестественными силами Алина Старкова.

Сразу после выхода первого сезона весной 2021 года сериал "Тень и кость" получил немалую фанатскую базу, поэтому Netflix не только продлил его на второй сезон, но и запустил серию видеоигр. Впрочем, второй сезон шоу не смог набрать такой же мощности, как первый сезон – он провел пять недель в рейтинге 10 лучших англоязычных телевизионных программ Netflix, так и не достигнув первого места.

Новости об отмене сериала вызвали волну возмущения среди его фанатов.

"Никогда не влюбляйтесь в телешоу Netflix. Они убивают их при первой же возможности" или "Зачем делать шоу, если ты просто не собираешься их заканчивать?", цитирует The Independent фанатов шоу.

Другие же фанаты призвали начать кампанию по возвращению шоу на экраны, пишет Newsweek. "Послушайте, "Люцифер" сделал это, потому что у него была сильная фанатская база, и они подняли много шума, так что фанаты Grishaverse, давайте! Мы не сдаемся, вы меня слышите? Мы продолжаем бороться", – написал один из фанатов.

Это не первое спорное решение Netflix отменить популярные сериалы. Так, в прошлом году сервис закрл после первого сезона мистический сериал "1899", несмотря на положительные отзывы критиков и высокие показатели просмотров. Также волну возмущения вызвали отмены сериалов "Монахиня-воин", "Клуб полуночников", "Космические войска" и "Сообщество".

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