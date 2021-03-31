Стриминговая платформа Netflix выпустила официальный трейлер фэнтези-сериала "Тень и кость".
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Всего ожидается восемь серий, которые выйдут 23 апреля 2021 года. Сериал объединит трилогию "Тень и кость" и дилогию "Шесть воронов", действие которых происходит в одной вселенной, но в разных временных рамках.
Фэнтези-сериал расскажет о стране, которая разделена на две части опасным Тенистым Каньоном. А там мало того, что царит полная тьма, так еще и обитают разные чудовища.
Главную героиню Алину Старкову сыграет Джесси Мэй Ли. Также к съемкам присоединились Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг и Бен Барнс.
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