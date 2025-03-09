Актриса уже начала переговоры о съемках в картине.

Телекомпания HBO уже длительное время работает над созданием картины, в которой покажет историю о приключениях культового персонажа - молодого колдуна Гарри Поттера. На этот раз для киноманов представят сериал, в котором роль Северуса Снейпа сыграет Паапа Эссиеду, а в профессора Минерву Макгонегел может перевоплотиться другая британская актриса.

Как сообщает издание Deadline, вероятно, знаменитого персонажа, которая была воспитательницей Гриффиндора и заместителем Альбуса Дамблдора, сыграет Джанет Мактир. Ранее на эту роль претендовали две другие актрисы - Шэрон Горган и Рэйчел Уайз.

Впрочем, сейчас стало известно, что артистка, известная по роли Лилиан в фильме ужасов "Меню", уже начала переговоры с HBO. Инсайдеры отмечают, что именно номинантка на премию "Оскар" является главной претенденткой на роль Макгонегел.

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Пока в HBO ни подтверждают, ни опровергают слухи об участии Мактир в сериале. Компания пока планирует до последнего держать в секрете окончательные имена актеров, которые сыграют главных героев.

"Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы находимся на этапе препродакшна, мы будем подтверждать детали только тогда, когда завершим сделки", - отметили представители компании.

Как известно, ранее Макгонегел в серии фильмов о молодом маге играла актриса Мэгги Смит. Однако в сентябре прошлого года стало известно, что знаменитости не стало в возрасте 89 лет.

Режиссером будущей картины о Гарри Поттере стал Марк Майлод. Премьера сериала запланирована на конец 2026 года. Съемки планируют начать летом этого года на студии Warner Bros. в Великобритании.

Напомним, ранее стало известно, кто сыграет Дамблдора в сериале о Гарри Поттере. Этот актер стал первым, кого утвердили на роль в новой картине. Артист уже прокомментировал свое решение стать частью культовой истории и отметил, что эта картина может стать последней в его жизни.

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