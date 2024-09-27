Британская актриса Мэгги Смит, которая известна по роли профессора Макгонегел в фильмах о Гарри Поттере, ушла из жизни. Ей было 89 лет, причина смерти пока неизвестна.

Трагическую новость сообщили ее сыновья Крис Ларкин и Тоби Стивенс.

"Она умерла в больнице утром в пятницу, 27 сентября. С ней были друзья и члены семьи. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки. Мы хотели поблагодарить замечательный персонал больницы Челси и Вестминстера за их заботу и безграничную доброту в ее последние дни. Мы благодарим вас за все добрые сообщения и поддержку, и просим уважать нашу конфиденциальность в это время", - отметили сыновья актрисы.

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Что известно о Мэгги Смит

В кино Смит играла преимущественно суровых и характерных персонажей. Ее первой главной ролью стала Бриджит Говард в криминальной драме "Некуда идти" в 1958 году. Затем Мэгги снялась во многих фильмах, самые популярные из которых: "Отель Мэриголд. Заселение продолжается", "Леди в фургоне", "Путешествия с моей тетей". Но больше всего она запомнилась зрителям персонажем профессора Макгонегел в лентах о Гарри Поттере.

Актриса также получила немало престижных наград за свой талант. В частности, она двукратная обладательница премии "Оскар", семикратный лауреат премии "BAFTA" в номинации "Лучшая актриса", 4 раза побеждала в номинации "Лучшая роль второго плана". Также Смит получила четыре награды "Эмми" и имеет Орден кавалеров почета и Дама-Командор Ордена Британской империи.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды фильма "Дневник памяти" Джины Роулендс. Женщине было 94 года.

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