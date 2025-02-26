Этот актер стал первым, кого утвердили на роль в новой картине.

Киноманы со всего мира ждут новый сериал о молодом волшебнике Гарри Поттере, над созданием которого работает HBO. Пока неизвестно, кто именно перевоплотится в главного героя, который стал любимцем миллионов, однако уже названо имя актера, который сыграет не менее важную роль в новой картине - профессора Альбуса Дамблдора.

Ранее ходили слухи, что HBO обратилось с предложением перевоплотиться в эту роль к артисту Марку Райленсу. А сейчас 79-летний Джон Литгоу в комментарии для издания ScreenRant сообщил, что именно он станет Дамблдором в сериале. Он стал первым актером, которого утвердили на роль в картине.

Джон Литгоу, больше всего известный по фильмам "Конклав", "Декстер", "Здравствуй, папа, Новый год!" и "Интерстеллар", уже прокомментировал новость. Он отметил, что эта роль может стать последней в его кинокарьере.

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"Это стало для меня полной неожиданностью. Мне только что позвонили с кинофестиваля Сандэнс и предложили сняться в еще одном фильме, и это было нелегкое решение, потому что, боюсь, оно определит для меня последнюю главу моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди возвращаются к Гарри Поттеру. Вот почему это было такое трудное решение. Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю завершения, но я сказал да", - поделился знаменитость.

Как известно, первой звездой, сыгравшей роль Дамблдора, стал покойный ирландский актер Ричард Харрис. Артист снялся в первых двух частях франшизы. Позже исполнителем роли стал Майкл Хэмбон, которого не стало в 2023-м.

Пока кинокомпания не объявляла, кто сыграет другие роли в сериале. Однако ранее сообщалось, что был объявлен кастинг по поиску малоизвестных артистов, которые могут перевоплотиться в Гермиону, Гарри Поттера и Рона. Режиссером будущей картины стал Марк Майлод.

Премьера запланирована на конец 2026 года или начало 2027-го. Съемки планируют начать летом этого года на студии Warner Bros. в Великобритании.

Напомним, ранее стало известно, кто может сыграть профессора Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере. Главным претендентом является звезда сериала "Я могу тебя уничтожить".

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