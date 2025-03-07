Этот актер был основным претендентом на роль профессора.

Известный британский актер и звезда сериала "Я могу уничтожить тебя" Паапа Эссиеду получил роль профессора Северуса Снейпа в будущем сериале о колдуне Гарри Поттере. Об этом пишет издание Deadline.

Недавно телеканал HBO проводил кастинг на роль профессора. Как известно, первым его сыграл актер Алан Рикман. Однако в 2016 году он умер от рака поджелудочной железы. Ходили слухи, что 34-летний Эссиеду стал главным претендентом на участие в съемках. Однако он не давал окончательного ответа и не комментировал эту информацию. Теперь стало известно, что актер принял предложение и сериал будет иметь разный актерский состав и, как хотели поклонники, на экране среди главных персонажей будет темнокожий актер.

К слову, сериал о Гарри Поттере должен стать точной адаптацией серии книг об известном колдуне. Премьера первого сезона запланирована на 2026 или 2027 год.

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Что известно о Паапа Эссиеду

Паапа начал свою карьеру в театре. Он играл в спектаклях "Гамлет" и "Король Лир", а затем попробовал себя в кино. Дебютировал в фильме "Убийство в Восточном экспрессе", затем играл в киноленте "Люди" и сериалах "Банды Лондона", "Я могу уничтожить тебя". Кстати, за последнюю киноленту актер был номинирован на премию "Эмми" в прайм-тайм и премию Британской телевизионной академии.

Напомним, ранее актер Джеймс Мак-Эвой признался, что мог сыграть темного волшебника в "Гарри Поттере".

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