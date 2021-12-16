Второй сезон шоу набирает популярность.

Стриминговая платформа Paramount+ решила продлить на третий сезон сериал-антологию "Почему женщины убивают" (Why Women Kill).

Как пишет Deadline, причиной такого решения послужили высокие рейтинги предыдущего сезона шоу.

Сейчас сериал входит в топ-10 сериалов онлайн-платформы по просмотрам.

"Почему женщины убивают": что известно о сериале

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Действие сериала разворачивается в различных временных линиях, в нем рассказывается об убийствах, совершенных женщинами.

В главных ролях снимались Эллисон Толман, Джордана Кристи, Ник Фрост и другие.

Премьера первого сезона шоу состоялась 15 августа 2019 года на стрим-сервисе CBS All Access. А премьера второго сезона – 3 июня 2021 года на Paramount+.

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Автор: Катерина Шварц