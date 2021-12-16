Премьера сиквела с названием "И просто так..." только недавно увидела свет, а сериал уже стал обрастать скандалами.

Немало поклонников культового сериала "Секс в большом городе" (Sex and the City) остались недовольны продолжением, хотя очень горячо ждали его целых 11 лет.

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Когда премьера сиквела "И просто так..." оказалась в сети, она сразу вызвала возмущение и разочарование, говорится в сюжете "Секретных материалов". Наибольшее непонимание встретило то, что сценаристы убили одного из главных героев.

"То есть мы ждали этого 17 лет, чтобы вы убили мистера Бига в первые 10 минут???", "Я не была готова плакать в первой же серии", - писали расстроенные фанаты в Twitter.

Было и еще несколько скандальных ситуаций, связанных с сериалом.

Смерть мистера Бига на тренажере

По сценарию, Мистер Биг умер после 45-минутного занятия на велотренажере Peloton - упоминание бренда было рекламной интеграцией. При этом компания знала о показе тренажера, но не о его трагической роли в сериале.

Читайте такжеЗрителей сериала "И просто так..." ошарашили в первом эпизодеПосле смерти персонажа акции Peloton обвалились на 75%. Производитель тренажеров даже опубликовал официальное заявление врача о ситуации. Там говорилось, что к сердечному приступу мистера Бига, скорее всего, привел его нездоровый образ жизни: алкоголь, сигареты и большие стейки. Даже его семейная история, которая часто является важным фактором, была вероятной причиной его смерти, а тренировки на Peloton Bike наоборот - могли помочь отсрочить сердечный приступ, отмечал медик.

Из-за скандала авторы сериала также выпустили ролик с еще живым мистером Бигом, где он говорит, что чувствует себя прекрасно.

Аукцион, где можно было купить голубые туфли как у Кэрри Брэдшоу

На волне популярности сериала в интернете продавали известные синие туфли Сары Джессики Паркер с ее автографом. Однако и здесь не обошлось без скандала, потому что аукцион провели с нарушением правил. По словам одной из участниц, организаторы изменили правила и не отдали ей честную победу.

"Ставки сделаны! Я победила! Оплатили и начали праздновать... Но! Вдруг организаторы решили, что правила можно менять так, как им вздумается. Никаких извинений, ничего, что хоть как-то могло это оправдать, мы продолжили борьбу, но туфли достались другому", - жаловалась девушка.

Неравная зарплата актеров

В 10 новых сериях теперь рассказывается о жизни уже трех главных героинь. Каждая актриса получила по 600-700 тысяч долларов, а Паркер - больше всех, почти миллион за эпизод. Из-за этого появилось немало сплетен за пределами съемочной площадки.

Напомним, премьера продолжения известного сериала "Секс и город" прошла 8 декабря в Нью-Йорке. На красной дорожке собрались популярные селебрити. УНИАН рассказывал, как это было.

Кроме того, выход долгожданного сиквела стал лучшим стартом среди сериалов HBO Max. Премьера сериала "И просто так..." набрала наибольшее количество просмотров за всю историю существования платформы.

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Автор: Виолетта Орлова