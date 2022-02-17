Финальный эпизод 1 сезона "Миротворца" вышел 17 февраля на HBO Max.

Режиссер Джеймс Ганн официально подтвердил, что у супергеройского сериала "Миротворец" будет второй сезон.

Об этом режиссер сообщил в своем Instagram.

Финальный эпизод 1 сезона "Миротворца" вышел 17 февраля на HBO Max.

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Напомним, премьера комедийного экшна "Миротворец" / Peacemaker (США, 2022), посвященного одному из самых ярких персонажей прошлогоднего "Отряда самоубийц" от Джеймса Ганна, состоялась 13 января на HBO Max. Всего первый сезон насчитывает 8 эпизодов.

Главный герой сериала – безжалостный убийца и истинный патриот Америки Кристофер Смит по прозвищу "Миротворец", который верит в достижение мира любой ценой. Роль "Миротворца", как и в фильме, исполняет актер/рестлер Джон Сина.

Первый сезон "Миротворца" рассказывал о вторжении злобных бабочек из Космоса, которым Кристофер Смит должен дать бой вместе с командой неудачников из "Аргуса", своим другом "Линчевателем" и одомашненным орлом.

Сезон получил положительные отзывы критиков, а зрители вообще приняли его с восторгом. Так, на IMDb у сериала рейтинг 8,5 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 95% свежести от критиков и 87% одобрения от зрителей, а на Metacritic – 69 баллов от киноэкспертов и 7,3 балла от широкой аудитории, что соттветствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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