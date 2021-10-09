Сенцов поблагодарил за поддержку президента EFA Агнешку Холланд.

Бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов стал членом Европейской киноакадемии, основанной в 1980-х годах легендарным шведским режиссером Ингмаром Бергманом.

Об этом рассказал сам Сенцов в Facebook.

Режиссер пояснил, что вступить в организацию ему предлагали уже давно, но только после Венецианского кинофестиваля он состоялся именно как режиссер, а не политический заключенный.

Сенцов поблагодарил президента EFA Агнешку Холланд за поддержку, когда он находился в заключении в России.

Читайте такжеКиллиан Мерфи исполнит главную роль в новом фильме Кристофера Нолана"Они дважды предлагали мне стать членом этой организации: когда я был еще за решеткой и сразу, как вышел оттуда. Я отказывался, потому что не считал себя достойным этого, потому что у меня было только одно маленькое кино. После премьеры моего второго фильма в Венеции, я состоялся именно как режиссер, а не как политзаключенный, и я согласился вступить в ряды киноакадемии. Прошли определенные бюрократические процедуры, и вот я получил сообщение, что уже являюсь членом Европейской киноакадемии", – заявил Сенцов.

Участники Европейской Киноакадемии – это профессионалы кино, чья работа признана во всей Европе. Академия была основана в 1988 году шведским режиссером Ингмаром Бергманом.

Целью этого сообщества является содействие продвижению европейского кинематографа во всем мире и поддержка интересов европейского кинопроизводства.

Представители Академии уверены в том, что сейчас европейское кино, как никогда, готово к вызовам международного рынка, однако нуждается в сильном продвижении и механизмах поддержки в рамках единой отрасли.

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Автор: Яна Ставская