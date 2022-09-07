Премьера фильма состоится 7 октября 2022 года.

Netflix выпустил трейлер предстоящего триллера "Самая счастливая девушка из ныне живущих" (Luckiest Girl Alive) с Милой Кунис в главной роли.

Также сообщается, что премьера фильма состоится 7 октября 2022 года.

В центре сюжета фильма, основанного на одноименном бестселлере американской писательницы Джессики Нолл 2015 года выпуска, острая на язык жительница Нью-Йорка Эни ФаНелли. Кажется, у нее есть все: востребованная должность в модном глянцевом журнале, сногсшибательный гардероб и свадьба мечты на горизонте. Но когда режиссер криминального документального фильма предлагает ей рассказать свою версию шокирующего инцидента, который произошел в престижной школе, когда она была подростком, Эни вынуждена столкнуться лицом к лицу с мрачной правдой, которая угрожает разрушить ее тщательно выстроенную жизнь.

Главную роль в фильме исполнила американская актриса украинского происхождения Мила Кунис ("Черный лебедь", "Секс по дружбе", "Очень плохие мамочки", "Третий лишний"). Также в фильме снимались Финн Уиттрок ("Американская история ужасов", "Несломленный", "Игра на понижение"), Скут Макнейри ("Однажды в Голливуде", "Фарго", "Блондинка"), Дженнифер Билз ("Четыре комнаты", "Секс в другом городе", "Книга Бобы Фетта"), Конни Бриттон ("Нэшвилл", "Американская история ужсов", "Девушка, подающая надежды") и другие.

Режиссером фильма выступил Майк Баркер, до этого работавший преимущественно над сериалами, среди которых "Песочный человек", "Рассказ служанки", "Фарго", "Бродчерч", "Чужестранка" и другие.

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