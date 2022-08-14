Сегодня, 14 августа, актрисе Миле Кунис исполнилось 39 лет. В честь этого праздника предлагаем вам вспомнить лучшие роли, которые сделали ее знаменитой на весь мир.

Американская актриса родом из Украины Мила Кунис начала актерскую карьеру в 1994 году. Она снималась в рекламных роликах, а также играла эпизодические роли. Но настоящий прорыв произошел после премьеры фильма "В пролете".

Так и начался новый виток в карьере Кунис. После громкой премьеры ее начали приглашать и в другие фильмы, за которые она получила много престижных наград.

"Черный лебедь"

Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить все.

За роль балерины Лили в фильме "Черный лебедь" Кунис наградили премией "Сатурн" и номинировали на "Золотой глобус" и Премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль второго плана.

"Американский психопат 2"

В сиквеле этого триллера Кунис впервые сыграла свою главную роль в кино. В центре сюжета первой части фильма человек, который днем является приличным гражданином, а ночью становится кровожадным убийцей.

А вот вторая часть начинается с рассказа главной героини Рэйчел Ньюман (Мила Кунис) о том, как в детстве её няня Клара взяла девочку на свидание с серийным убийцей Патриком Бэйтманом (главным действующим лицом фильма "Американский психопат"). Пока Патрик расправлялся с няней, девочка убила его. Тела Бэйтмена и няни Клары полиция нашла спустя несколько дней, но о связи Рэйчел с этим делом никто и не подумал.

"Макс Пэйн"

17 октября 2008 года вышла в прокат экранизация одноименной культовой игры "Макс Пэйн" с Марком Волбергом в главной роли, где Кунис сыграла роль наемной убийцы Мони Сакс. За роль в экранизации игры Кунис номинировали на премию "Teen Choice Awards".

"Больше, чем секс"

В фильме "Больше, чем секс" Кунис снялась в главной роли, а ее партнером был Джастин Тимберлейк. Это романтическая комедия о знакомых, которые решают встречаться ради секса и не нагружать друг друга обязательствами. Но позже они поймут, что между ними не просто симпатия, а более глубокие чувства.

"Оз: Великий и Могучий"

В 2013 году вышел фантастический фильм-сказка "Оз: Великий и Могучий", где Мила играла Теодора, младшую из трех ведьм. События разворачиваются вокруг циркового фокусника Оскара Диггса. Ураган забрасывает его в волшебную страну Оз, и тогда он ошибочно полагает, что поймал удачу за хвост. Но ему предстоит встреча с тремя чародейками Теодорой, Эванорой и Глендой, которые сомневаются в том, тот ли это великий волшебник, появления которого ждали жители страны Оз.

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