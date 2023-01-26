Это связано с тем, что у стриминговых сервисов истекают контракты с Warner Bros. Продлевать их не будут.

С 1 февраля в России из онлайн-кинотеатров пропадут фильмы о Гарри Поттере, а также фильмы франшизы "Фантастические твари". Причина в том, что у крупных стриминговых сервисов истекают контракты с Warner Bros. Из-за санкций продлевать их не будут.

"Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka подтверждает, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы вселенной Гарри Поттера – заканчивается в плановом порядке 31 января", - сказано на сайте одного из российских стриминговых сервисов.

Как санкции повлияли на киноиндустрию России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину с российского рынка ушли многие компании, в том числе Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount, Netflix и другие. СМИ пишут, что в кинотеатрах России начали показывать фильмы, незаконно скачанные с торрентов.

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Также недавно стало известно, что россияне "переименовали" "Аватар-2" и незаконно показывают его в кинотеатрах. Например, в Татарстане эту киноленту показали под названием "Сверхчеловек".

Напомним, россияне нашли способ обойти санкции и будут нелегально показывать зарубежные фильмы.

Также УНИАН писал, что Netflix начинает сотрудничество с Украиной.

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