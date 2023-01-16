Недавно там собирались ввести обязательное уведомление перед сеансом в кинотеатре, если в фильме есть актер, "предавший" РФ.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил вырезать из отечественных кинолент все сцены с актерами-"предателями". "Предателями" он назвал тех, кто выступил против "спецоперации" (так в РФ называют войну, - ред). О таком предложении Соловьева пишут росСМИ.

"Считаю, внедрять практику вырезать из фильмов слова и эпизоды актеров-предателей необходимо после проведения опроса и общественного обсуждения по этому вопросу", - заявил депутат.

Однако он добавил, что пока что не до конца понимает, как можно это правильно реализовать, поскольку вырезание многих сцен приведет к потере смысла: некоторые актеры с антивоенной позицией играют главные роли.

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"Как, в какой форме и технически как это реализовать - тут важно мнение экспертов и специалистов в этой сфере, чтобы резко не снижать качество и содержание фильмов", - добавил Сергей Соловьев.

Как актеров в РФ травят из-за антивоенной позиции

Напомним, в Госдуме недавно предложили ввести обязательное уведомление перед сеансом в кинотеатре, если в просматриваемом фильме есть "предатели".

Такое заявление последовало после интервью российского актера Артура Смольянинова. Тот заявил, что если бы шел на войну, то только на стороне Украины.

Также под "санкции" успел попасть актер сериала "Кухня" Дмитрий Назаров. Спектакли с его участием начали массово отменять из-за того, что он высказался против войны.

Жертвами травли становятся и другие известные деятели. Например, комик Максим Галкин был признан Кремлем "иноагентом", поскольку он выступил против войны и заявил, что это по приказу российских чиновников убивают мирных украинцев. В ответ на это в России заявили, что он ведет "явно проплаченую риторику".

Алла Пугачева, которая много лет работала в России, вынуждена была уехать из страны. Ее там также начали критиковать. Например, летом на Останкинской башне появилась надпись: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут за*бала".

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