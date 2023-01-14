Ранее Дмитрий Назаров осудил войну в Украине и призвал не верить кремлевской пропаганде.

Российский актер Дмитрий Назаров, который прославился благодаря сериалу "Кухня", недавно дал скандальное интервью. Назаров призвал не верить кремлевской пропаганде. Также он раскритиковал режим Путина и кровавую войну на территории Украины.

В интервью Дмитрий положительно высказался в адрес своего коллеги и противника войны - актера Анатолия Белого (роли в фильмах "Ярик", "Куприн. Яма", "Мира" и других).

Реакция в РФ не заставила долго ждать - там начали массово отменять спектакли, в которых играет Дмитрий Назаров. Например, спектакль в Нижнем Тагиле запретили показывать без всякого предупреждения. РосСМИ пишут, что местные жители якобы не захотели видеть "предателя" на сцене.

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Пропагандисты сообщают, что Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву из МХТ им. Чехова. В причине увольнения указаны "громкие антироссийские настроения" актеров. Отметим, что в театре Чехова Назаров работал более 20 лет.

Как в России "травят" звезд, осудивших войну в Украине

Дмитрий Назаров - не единственный, кто стал жертвой преследований на территории РФ из-за своих антивоенных взглядов.

Ранее пропагандисты остро критиковали комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. Тот с первых дней полномасштабной войны призвал прекратить убийства мирного населения, а после ракетного удара по Одессе весной 2022 заявил, что это кремлевские лидеры отдают приказы о пуске ракет по украинцам. За такие заявления Галкин был признан "иноагентом".

Недавно российский актер Артур Смольянинов заявил, что если бы и пошел воевать, то только на стороне Украины. За это и за критику власти РФ его признали "иноагентом".

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