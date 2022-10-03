Это уже не первый посыл к Примадонне, который транслируют прямо с фасада здания.

К Алле Пугачевой обратились с фасада Останкинского телецентра. Как пишут росСМИ, там транслировали фразу: "Алла, так нах*я ты вообще приезжала?" Это напрямую связано с недавними событиями, когда перед началом учебного года певица с детьми вернулись в свой особняк в деревне Грязь, а в конце сентября уехала оттуда.

К слову, после ее отъезда в СМИ появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин окончательно решили разорвать все связи с Россией. Известно, что приезд Примадонны был для того, чтобы забрать из школы документы детей, а также, чтобы подготовить документы к продаже дома в Подмосковье. Сама звезда и ее муж-комик это никак не комментировали.

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Напомним, когда Пугачева уехала из РФ, бегущая строка на здании Останкинского телецентра транслировала фразу: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за*бала". Так звезде решили отомстить за то, что ее муж открыто поддержал Украину, а она промолчала, очевидно, согласившись с его позицией.

После этого также было обращение: "Алла, где мужа про*бала?" Оно было связано с тем, что к началу сентября певица вернулась в РФ без Галкина.

Также УНИАН писал, что у Путина отреагировали на призыв Пугачевой признать ее "иноагентом".

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