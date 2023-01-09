Недавно в своем интервью он заявил, что если и пойдет на войну, то только на стороне Украины.

Следственный комитет РФ призвал завести дело против российского актера Артура Смольянинова. Поводом послужило его недавнее интервью изданию "Новая газета. Европа", где тот сказал, что если бы шел на войну, то воевал бы на стороне Украины.

Отвечая на вопрос о том, стрелял бы он в своих же сограждан, Смольянинов сказал: "Справедливая ли это смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения".

Сейчас глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело против актера.

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Отметим, что в октябре 2022 года Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей (15 500 гривень) за "дискредитацию" российской армии. Тогда он раскритиковал действия российских властей.

Кто такой Артур Смольянинов

39-летний российский актер театра и кино. Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах: "Монастырь", "Мария. Спасти Москву", "Вне себя", "Волк", "За час до рассвета", "Не вместе" и других.

Женат на российской актрисе Дарье Мельниковой, которая сыграла Евгению Васнецову в сериале "Папины дочки".

После 24 февраля 2022 года Смольянинов выступил против полномасштабной войны на территории Украины.

Напомним, российский актер Смольянинов заявил о готовности убивать оккупантов на фронте.

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