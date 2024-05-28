Режиссер снял фильм "Реал" на тактическую камеру прямо посреди боя летом 2023 года.

Новый фильм украинского режиссера и военного Олега Сенцова "Реал" впервые покажут в рамках программы "Специальные показы" на 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), который пройдет с 28 июня по 6 июля 2024 года. Это фестиваль "класса А", который считается одним из ключевых в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщает пресс-служба компании "Артхаус Трафик", с началом полномасштабного вторжения России в Украину Сенцов присоединился к украинской армии и воевал на юго-восточном фронте. Летом 2023 года он случайно снял один из боев, когда его БТР был поражен врагом. Олег оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, которое было под обстрелом, почти без боеприпасов, на позиции под кодовым названием "Реал". Этот незапланированно снятый тактической камерой режиссера материал стал документальной лентой.

"Реал" – это не кино в классическом его понимании. Это кусок жизни на войне, который был снят случайно, но который показывает ее истинное лицо без прикрас и фальши", – рассказал режиссер. Видео дня

Как ранее сообщал УНИАН, летом 2023 года Олег Сенцов получил высшую награду Франции – Орден Почетного легиона.

Олег Сенцов – что известно

Украинский режиссер Олег Сенцов родился в Симферополе в 1976 году, но в 1990-х годах переехал в Киев на учебу. Он был активным участником Евромайдана 2013-2014 годов, а после оккупации Крыма Россией в 2014 году начал часто ездить на полуостров, где пытался организовать митинги "За единую страну" и поставлял продукты и все необходимое украинским военным, которые находились в Крыму.

10 мая 2014 года Сенцов был задержан в Симферополе российскими силовиками, а 25 августа 2015 года приговорен по обвинению в терроризме к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима в России. 7 сентября 2019 года он был возвращен в Украину в рамках обмена российских преступников на украинских военнопленных из РФ.

После возвращения в Украину он выпустил фильмы "Номера" (совместно с Ахтемом Сеитаблаевым) и "Носорог".

В конце февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Сенцов присоединился к силам ТРО и был участником боев по освобождению Киева, а позже присоединился к ВСУ и участвовал в боях на востоке Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: