Американский телеканал FX будет развивать франшизу "Американской истории" - под этим лейблом выйдут еще два проекта.
Об этом сообщили в Twitter канала.
"Франшиза "Американская история" расширяется. Новые ограниченные сериалы "Американская история спорта" и "Американская история любви" расскажут уникальные и захватывающие истории об событиях в Америке", - говорится в заявлении FX.
Как и уже известные зрителям "Американская история ужасов", вышедшие в этом году "Американские истории ужасов" и "Американская история преступлений" два новых сериала будут выходить в формате антологий.
Читайте также"Американская история ужасов": Райан Мерфи показал первый трейлер спин-оффа сериалаПервая часть "Американской истории любви" будет посвящена роману и последующему браку сына 35-го президента США, журналиста Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт.
А в центре сюжета первого сезона "Американской истории спорта" окажется звезда американского футбола Аарон Эрнандез.
В дополнение к этим двум сериалам в разработке FX находится и четвертый сезон "Американской истории преступлений" - Studio 54, посвященный событиям, связанным с одноименным культовым ночным клубом в Нью-Йорке.
К созданию сериалов приложит руку Райан Мерфи, под началом которого вышли три предыдущих "Американской истории".
Напомним, что 25 августа состоится премьера 10 сезона "Американской истории ужасов", который получил название "Двойной сеанс".