В эпицентре проектов будут сын экс-президента США Джон Ф. Кеннеди-младший и звезда американского футбола Аарон Эрнандез.

Американский телеканал FX будет развивать франшизу "Американской истории" - под этим лейблом выйдут еще два проекта.

Об этом сообщили в Twitter канала.

"Франшиза "Американская история" расширяется. Новые ограниченные сериалы "Американская история спорта" и "Американская история любви" расскажут уникальные и захватывающие истории об событиях в Америке", - говорится в заявлении FX.

Как и уже известные зрителям "Американская история ужасов", вышедшие в этом году "Американские истории ужасов" и "Американская история преступлений" два новых сериала будут выходить в формате антологий.

Читайте также"Американская история ужасов": Райан Мерфи показал первый трейлер спин-оффа сериалаПервая часть "Американской истории любви" будет посвящена роману и последующему браку сына 35-го президента США, журналиста Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт.

А в центре сюжета первого сезона "Американской истории спорта" окажется звезда американского футбола Аарон Эрнандез.

В дополнение к этим двум сериалам в разработке FX находится и четвертый сезон "Американской истории преступлений" - Studio 54, посвященный событиям, связанным с одноименным культовым ночным клубом в Нью-Йорке.

К созданию сериалов приложит руку Райан Мерфи, под началом которого вышли три предыдущих "Американской истории".

Напомним, что 25 августа состоится премьера 10 сезона "Американской истории ужасов", который получил название "Двойной сеанс".

Автор: Станислав Кожемякин