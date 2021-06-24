Премьера сериала запланирована на 15 июля.

В сети появился тизер спин-оффа популярного сериала «Американская история ужасов».

Его в Twitter опубликовал создатель проекта, режиссер Райан Мерфи.

«Американские истории ужасов»: тизер

В ролике изображена женщина из латекса. Она перемещается по дому-убийце, в каждой из комнат которого происходят ужасы.

В конце записи женщина одерживает победу в схватке с мужчиной в латексе и исчезает в портале.

Спин-офф «Американской истории ужасов»: что известно о новом сериале

Читайте такжеПоявился будоражащий трейлер фильма "Классическая история ужасов"Премьера спин-оффа запланирована на 15 июля. Она состоится на стриминговом сервисе Hulu.

Подробности о сюжете и актерском составе пока не раскрываются.

Известно, что первый сезон получит 16 часовых эпизодов. При этом каждая серия шоу будет посвящена отдельной истории или городской легенде.

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Автор: Катерина Шварц