Шоу будет состоять из шести эпизодов.

В сети появились первые кадры биографического мини-сериала Pistol о британской панк-рок группе Sex Pistols.

Снимки опубликовал The Rolling Stones.

Известно, что в основу сериала положены мемуары Стива Джонса Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol. Сама книга вышла в 2016 году.

Сериал Pistol: что известно о шоу

Читайте такжеNetflix показал трейлер супергеройской комедии "Сила Грома" (видео)Сериал снимает Дэнни Бойл для канала FX.

Шоу будет состоять из шести эпизодов.

Даты выхода сериала пока нет.

В ролях: Джона Лайдона играет Энсон Бун, Сида Вишеса - Луис Патридж («Энола Холмс»), гитариста Стива Джонса исполнит Тоби Уоллес, а Синди Чендлер перевоплотится в вокалистку The Pretenders Крисси Хайнд, у которой был роман с Джонсом. Роль Нэнси Спанджен, подруги Вишеса сыграет Эмма Эпплтон.

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Автор: УНИАН