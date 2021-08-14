На этот раз проблемы будут происходить с молодой семьей, переехавшей в новый город.

Американский телеканал FX опубликовал официальный трейлер первой части юбилейного 10 сезона сериала "Американская история ужасов".

В эпицентре нового сезона - молодая семья, которая переезжает в город Провинстаун, штат Массачусетс. Их идиллию нарушают мистические события, которые начинают происходить как вокруг, так и с ними самими.

Но жизнь им усложнят не только потусторонние силы, но и недоброжелатели-люди.

В этой части сезона вернутся уже полюбившиеся зрителям Фрэнсис Конрой, Лили Рейб, Эван Питерс, Билли Лурд, Анжелика Росс, Финн Уитрок, Сара Полсон и Лесли Гросманн. "Вишенкой на торте" актерского состава станет Маколей Калкин.

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Также ранее создатель сериала Райан Мерфи рассказал, что к актерскому составу присоединилась 19-летняя модель Кайя Гербер. Однако в трейлере она не появляется.

Премьера сезона, получившего название "Двойной сеанс", состоится 25 августа.

Как уже сообщалось, создатели сериала решили впервые изменить его формат - новый сезон будет состоять из двух частей: "Красный прилив" и "Долина смерти".

Автор: Станислав Кожемякин