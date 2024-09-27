Фильм все равно остается в программе конкурса.

Международный кинофестиваль в Швейцарии отменил публичные показы скандальной пропагандистской ленты российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Об этом сообщает МИД Украины.

Ранее анонсировалось, что с 7 по 12 октября планируется в Цюрихе показ фильма об оккупантах. Однако МИД сразу резко отреагировал на новость и отметил, что будет делать все, чтобы изолировать россиян в культурной сфере.

Организаторы прислушались к просьбе украинцев и отменили показ за несколько дней до начала фестиваля. Известно также, что режиссер не будет участвовать в ранее запланированных панельных дискуссиях мероприятия.

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"Министерство иностранных дел Украины благодарит за решение Цюрихского кинофестиваля об отмене публичных показов фильма "Русские на войне". Россия не должна присутствовать на международной культурной арене", - говорится в сообщении.

Однако позже оказалось, что Цюрихский кинофестиваль решил оставить ленту в конкурсной программе. Поэтому пропагандистская лента "Русские на войне" будет соревноваться за награду "Золотой глаз" с другими 14 номинантами.

Что известно о фильме "Русские на войне"

Пропагандистка Анастасия Трофимова снимала свою "ленту" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Она пыталась отбелить репутацию россиян и показать оккупантов, как "обычных людей, которых якобы неоправданно называют преступниками и убийцами".

Известно, что фильм уже показали на кинофестивале в Венеции. Также планировался показ в Торонто. Однако после массовых протестов и обращений МИД Украины канадский общественный вещатель TVO принял решение отменить показ "Русские на войне".

Напомним, ранее кинокритик назвал причину, по которой в Венеции посмотрели скандальную ленту о россиянах на войне.

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