На сайте фестиваля все даты показа фильма пропагандистки Трофимовой теперь зачеркнуты.

Международный кинофестиваль в Торонто решил окончательно отменить показ скандального фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне". В ленте бывшая сотрудница Russia Today пытается отбелить оккупантов, которые пришли убивать украинский народ.

"TIFF вынужден приостановить показы фильма "Русские на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности. Хотя мы твердо стоим на позиции, изложенной в нашем вчерашнем заявлении, это решение было принято с целью обеспечения безопасности всех гостей, сотрудников и волонтеров фестиваля", – говорится в заявлении на сайте фестиваля.

Отмечается, что на фестивале "поддерживают гражданскую дискуссию о фильмах и с помощью фильмов, включая разногласия во мнениях".

Видео дня

Однако организаторы заявили, что получили сообщение о "потенциальной активности в ближайшие дни, которая представляет значительный риск".

"Учитывая серьезность этих опасений, мы не можем продолжать работу по плану", – сказано в сообщении.

На сайте фестиваля все даты показа фильма пропагандистки Трофимовой теперь зачеркнуты. При наведении на дату появляется примечание "Отменено":

Отмену показа скандальной ленты прокомментировала Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Канаде Юлия Ковалив:

"TIFF отменяет показ пропагандистского фильма Russia at War. Жаль, что в своей аргументации у фестиваля не хватило смелости прямо признать свою глубокую ошибку", – отметила дипломат.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 11 сентября стало известно, что на фоне массовых протестов и после обращений МИД Украины канадский общественный вещатель TVO принял решение отменить показ скандального фильма "Русские на войне.

Однако не все было так идеально – на афише фестиваля показывалось, что фильм будет доступен для присутствующих на кинособытии с 13 по 15 сентября.

Отметим, что пропагандистка Трофимова снимала свою "ленту" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Она пыталась показать миру, что "невинные" оккупанты, которые уничтожают украинские города и села, пытают людей, убивают детей, казнят военнопленных и ежедневно бомбят мирное население – "обычные люди, которые оказались в необычной ситуации".

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