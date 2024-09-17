Он отметил, что все легко объясняется.

После того, как недавно на Международном Венецианском кинофестивале показали скандальный документальный фильм "Русские на войне" (Russians at War), украинский кинокритик Андрей Алферов прокомментировал причину интереса западного зрителя к ленте.

В частности, мужчина отметил, что фильм пропагандистки канала "Russia Today" Анастасии Трофимовой о российских оккупантах, которые якобы обычные "душевные люди", смотрят на западе не просто так. По его мнению, они хотят увидеть, чем живут маньяки, которые уничтожают Украину.

"Почему западный зритель хочет такое смотреть? Объяснить очень легко. Любой человек хотел бы увидеть, чем живут маньяки и в конце концов, так и происходит. Маньяки, людоеды и вообще любая патология на экране - она вызывает интерес со стороны нормальных людей, которые хотели бы видеть, что там скрыто. Чем живут те, которые совершают такие страшные преступления. Я думаю, что именно на это шли люди в кинотеатре", - заявил Андрей в эфире КИЕВ24.

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Что известно о скандальном фильме "Русские на войне"

Пропагандистка Анастасия Трофимова снимала свою "ленту" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Она пыталась отбелить репутацию россиян и показать миру, что "невинные оккупанты", которые на самом деле уничтожают украинские города и села, убивают мирных людей и ежедневно запускают ракеты - это "обычные люди, которые оказались в необычной ситуации".

Позже стало известно, что этот фильм покажут дальше на кинофестивале в Торонто. Однако после массовых протестов и обращений МИД Украины канадский общественный вещатель TVO принял решение отменить показ "Русские на войне".

Напомним, недавно назван фильм, который представит Украину на кинопремии "Оскар" в 2025 году.

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