Фильм получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" / Фото Скриншот Instagram

Известный украинский продюсер, которая работала над фильмом "20 дней в Мариуполе", Василиса Степаненко раскрыла, где хранится статуэтка Оскара. Фильм о кровавых событиях в Украине получил награду на кинопремии в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Степаненко рассказала, что статуэтка хранится, у режиссера ленты Мстислава Чернова. Продюсер заявила, что надеется, что Оскар вскоре будет в освобожденном Мариуполе. Также она добавила, что до сих пор не может поверить в победу на премии:

Статуэтка у Мстислава, ведь он режиссер. Он ее оберегает теперь. Но здесь статуэтка не самое главное. Самое главное - что нас услышали и слышат. Я очень надеюсь, что эта статуэтка окажется в Мариуполе. Я очень надеюсь, что так и будет, потому что это для Мариуполя, это для Украины и для всех нас. Я до сих пор не могу поверить, что нам удалось вывезти эти материалы через 15 российских блокпостов и что нам удалось сделать этот фильм и показать его.

Скриншот из интервью

Степаненко также поделилась своими эмоциями, которые она испытывала стоя на сцене международной кинопремии. Продюсер выглядела уверенной и счастливой во время вручения награды. По ее словам, она пыталась показать, что украинские женщины имеют большую внутреннюю силу.

"Я скорее хотела показать, что украинки - очень красивые. Мы не только о какой-то боли, страданиях. Мы еще о большой красоте и силе. Хотелось это продемонстрировать", - рассказала продюсер.

На Оскаре Василиса была одета в черное изящное платье от украинского бренда GASANOVA. Элегантный наряд продюсера был пошит из креповой ткани.

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Напомним, ранее режиссер Мстислав Чернов вспомнил самые страшные моменты съемки фильма "20 дней в Мариуполе".

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