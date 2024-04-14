Василиса Степаненко также рассказала о своих эмоциях на кинопремии.

Известный украинский продюсер, которая работала над фильмом "20 дней в Мариуполе", Василиса Степаненко раскрыла, где хранится статуэтка Оскара. Фильм о кровавых событиях в Украине получил награду на кинопремии в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Степаненко рассказала, что статуэтка хранится, у режиссера ленты Мстислава Чернова. Продюсер заявила, что надеется, что Оскар вскоре будет в освобожденном Мариуполе. Также она добавила, что до сих пор не может поверить в победу на премии:

Статуэтка у Мстислава, ведь он режиссер. Он ее оберегает теперь. Но здесь статуэтка не самое главное. Самое главное - что нас услышали и слышат. Я очень надеюсь, что эта статуэтка окажется в Мариуполе. Я очень надеюсь, что так и будет, потому что это для Мариуполя, это для Украины и для всех нас. Я до сих пор не могу поверить, что нам удалось вывезти эти материалы через 15 российских блокпостов и что нам удалось сделать этот фильм и показать его.

Степаненко также поделилась своими эмоциями, которые она испытывала стоя на сцене международной кинопремии. Продюсер выглядела уверенной и счастливой во время вручения награды. По ее словам, она пыталась показать, что украинские женщины имеют большую внутреннюю силу.

"Я скорее хотела показать, что украинки - очень красивые. Мы не только о какой-то боли, страданиях. Мы еще о большой красоте и силе. Хотелось это продемонстрировать", - рассказала продюсер.

На Оскаре Василиса была одета в черное изящное платье от украинского бренда GASANOVA. Элегантный наряд продюсера был пошит из креповой ткани.

Напомним, ранее режиссер Мстислав Чернов вспомнил самые страшные моменты съемки фильма "20 дней в Мариуполе".

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