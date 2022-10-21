Главным триумфатором этого года стал фильм "Памфир", а защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий и погибший режиссер фильма "Мариуполис 2" Мантас Кведаравичюс получили специальные награды.

20 октября 2022 года состоялась церемония награждения пятой национальной премией кинокритиков "Киноколо".

Как сообщает прее-служба "Артхус Трафик", лучшим полнометражным игровым фильмом украинские кинокритики признали "Памфир", который в целом получил 5 наград.

В частности, создателя фильма Дмитрия Сухолиткого-Собчука отметили как лучшего режиссера и автора сценария, а также наградили премией "Открытие года" – за лучший полнометражный дебют. Исполнитель главной роли Александр Яцентюк получил награду как лучший актер.

Лента "Памфир" рассказывает о мужчине, который возвращается с заработков домой на Западную Украину накануне традиционного карнавала Маланки и восстанавливает связь со своим беспокойным прошлым. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Двухнедельник режиссеров" нынешнего Каннского кинофестиваля.

Лучшей актрисой признали Оксану Черкашину, исполнительницу главной роли в "Клондайке" – это ее вторая статуэтка "Киноколо" после фильма "Плохие дороги" в 2020 году.

В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" одержала победу картина режиссера и сценаристки Наталки Ворожбит "Ты в порядке?" о травмированной войной украинке в Европе. Лучшим документальным фильмом назвали "Бесконечность за Флорианом" Алексея Радинского о легендарном киевском архитекторе Флориане Юрьеве. Премию за лучший анимационный фильм получила картина "МЫ, ЕВРОПА" Марины Степанской и Анны Дудко – буктрейлер к поэме Лорана Годе "Мы Европа. Пир народов". Награду "За достижения" получили Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк – киноведы государственного киноархива "Довженко-Центр", которые в 2022 году провели цикл публичных кинопоказов редких украинских лент "Странное, причудливое, фантастическое".

Специальные награды получили литовский режиссер Мантас Кведаравичюс (посмертно), которого в конце марта 2022 года взяли в плен и убили российские военные во время съемок ленты "Мариуполис 2", а также Дмитрий "Орест" Казацкий – защитник Мариуполя, который стал сорежиссером фильма "Последний день на Азовстали" и распространил по миру легендарные фотографии с "Азовстали".

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" – что известно

Ежегодная Национальная премия кинокритиков "Киноколо" была основана в 2018 году. Она отмечает главные достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В прошлые годы лучшими фильмами года становились "Стоп-Земля", "Атлантида", "Домой" и "Донбасс".

Традиционно церемония состоялась в день открытия Киевского недели критики – международного фестиваля арт-кино, кураторами которого являются украинские кинокритики. Шестая неделя критики продлится до 26 октября в кинотеатре "Жовтень".

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