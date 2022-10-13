Лента "Мариуполис 2" о жизни Мариуполя 11 ноября откроет фестиваль Docudays UA.

Вышел первый тизер документального фильма "Мариуполис 2" о событиях марта 2022 года в Мариуполе. Автором фильма является литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, которого россияне убили на Донбассе весной этого года.

Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", украинская премьера состоится 11 ноября во время открытия фестиваля Docudays UA, а 17 ноября он выйдет в широкий прокат.

Кведаравичюс с началом полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года вернулся в Мариуполь, где он 6 лет назад снял первый фильм "Мариуполис".

До того, как российские военные взяли в плен и убили режиссера, он успел зафиксировать жизнь города под угрозой войны, где на тот момент уже шли бои за "Азовсталь" и еще стоял Мариупольский драмтеатр, обозначенный как место укрытия детей.

Фильм создан из спасенных фрагментов видео, которые сохранила его невеста, украинка Анна Белоброва, которая находилась в Мариуполе вместе с ним. Она смогла вывезти видео в Литву, где смонтировала фильм вместе с Дуней Сычевой – монтажером первой части "Мариуполиса".

Мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной секции "Специальный показ" 75-го Каннского кинофестиваля, где лента получила Специальный приз жюри "Золотой глаз".

Гибель Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе

3 апреля 2022 года появились сообщения о том, что литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс погиб в окрестностях Мариуполя, где хотел снимать продолжение своего фильма "Мариуполис". Согласно первым сообщениям, в машину, в которой он ехал, попала ракета, режиссера доставили в больницу, но не смогли спасти.

Через несколько дней со ссылками на невесту Кведаравичюса, актрису Анну Белоброву, и на журналистку Альбину Левутину, которая находилась вместе с ним в Украине, было сообщено, что на самом деле режиссер погиб на несколько дней раньше: он был взят в плен российскими военными и расстрелян. Ошибочная версия смерти Кведаравичюса была необходима для того, чтобы родные смогли вывезти через территорию России его тело.

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