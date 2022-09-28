5-я юбилейная Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2022 году.
Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", лидерами по числу номинаций стали картины "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (6 номинаций), "Клондайк" Марины Эр Горбач (5 номинаций), "Видения бабочки" Максима Наконечного (5 номинаций) и "Отблеск" Валентина Васяновича (4 номинации).
Победители премии будут традиционно объявлены на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Неделя критики" – 20 октября 2022 года.
Полный список номинантов на премию "Киноколо" 2022:
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Видение бабочки" реж. Максим Наконечный, прод. Дарья Бассель, Елизавета Смит;
- "Отблеск" реж. Валентин Васянович, прод. Валентин Васянович, Владимир Яценко, Ия Мыслицкая, Анна Яценко;
- "Клондайк" реж. Марина Эр Горбач, прод. Святослав Булаковский, Марина Эр Горбач, Мехмет Багадир Эр;
- "Памфир" реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук, прод. Александра Костина, Евгения Яцута, Артем Колюбаев, Алена Тимошенко, Лора Бриан, Богна Шевчик, Клаудиа Смея-Ростворовська, Жанкарло Наси, Адольф Эль-Ассаль, Сильвана Сантамария.
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Джордан'96" реж. Екатерина Лесик, прод. Владимир Яценко, Анна Яценко;
- "Угасающий свет" реж. Иван Орленко, прод. Александр Омельянов;
- "Лалибела" реж. Анна Морозова, прод. Мирослав Гай, Кирилл Нечмоня;
- "Ты в порядке?" реж. Наталка Ворожбит, прод. Денис Крупнов, Наталка Ворожбит.
Лучший документальный фильм
- "Литургия противотанковых препятствий" реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук, прод. Су-Джанг Канг, Даниэль Ломбросо, Александра Сорохан, Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- "Бесконечность по Флориану" реж. Алексей Радинский, прод. Люба Кнорозок;
- "Терриконы" реж. Тарас Томенко, прод. Владимир Филиппов, Алла Овсянникова, Андрей Суярко;
- "Дневник невесты Христа" реж. Марта Смеречинская, прод. Наталья Либет.
Лучший анимационный фильм
- "Гибкий Чаплинъ: Аспект" реж. Оксана Курмаз, прод. Зарина Костельман;
- "Странные – ходят по лесу" реж. Роман Дзвонковский, прод. Роман Дзвонковский;
- "МЫ, ЕВРОПА" реж. Марина Степанская, прод. Галина Шиян;
- "Про Игната-й*аната: это не сказка, а быль..." реж. Устин Данчук, Андрей Польшин, прод. Андрей Польшин.
Открытие года
- "Видение бабочки" реж. Максим Наконечный;
- "Памфир" реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- "Снайпер. Белый Ворон" реж. Марьян Бушан;
- "Как там Катя?" реж. Кристина Тинькевич.
Лучший режиссер
- Валентин Васянович ("Отблеск");
- Марина Эр Горбач ("Клондайк");
- Максим Наконечный ("Видение бабочки");
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир");
- Ирина Целик ("Я и Феликс").
Лучший актер
- Юрий Издрик – "Я и Феликс", реж. Ирина Целик;
- Роман Луцкий – "Отблеск", реж. Валентин Васянович;
- Сергей Шадрин – "Клондайк", реж. Марина Эр Горбач;
- Александр Яцентюк – "Памфир", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
Лучшая актриса
- Рита Бурковская – "Видение бабочки", реж. Максим Наконечный;
- Анастасия Карпенко –" Как там Катя?", реж. Кристина Тинькевич;
- Соломия Кириллова – "Памфир", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- Оксана Черкашина – "Клондайк", реж. Марина Эр Горбач.
Лучший сценарий фильма (игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы)
- Валентин Васянович – "Отблеск";
- Марина Эр Горбач – "Клондайк";
- Максим Наконечный, Ирина Целик – "Видение бабочки";
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук – "Памфир".
За достижения (украинским авторам работ об украинском или зарубежном кино, а также зарубежным авторам работ об украинском кино – кинокритикам, киноведам, журналистам, кураторам, блогерам и т. п)
- Дарья Бадьер за серию статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture;
- Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк за цикл показов "Странное, причудливое, фантастическое";
- Никита Лыськов за телеграм-канал "Анимация" и серию работ Putler kaput!;
- Сергей Трымбач за книги "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы", "Богдан Ступка. Метаморфозы".
Национальная премия кинокритиков "Киноколо" – ежегодная премия, учрежденная в 2018 году, которая определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Победителей премии определяет комитет Национальной премии кинокритиков. В его состав входят 46 кинокритиков и киноведов, которые являются членами ФИПРЕССИ, и авторов, чьи тексты и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ. Вручается в рамках Киевской недели критики.
В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева и "Донбасс" Сергея Лозницы.
Неделя критики – главный международный фестиваль арт-кино столичной осени, кураторами которого являются украинские кинокритики. В рамках события, в частности, состоятся национальные премьеры украинских лент "Клондайк", "Цензорка", "Видение бабочки", "Блик", "Памфир", "Я и Феликс".
Шестая Киевская неделя критики продлится с 20 по 26 октября 2022 года в кинотеатре "Жовтень". Узнать больше и приобрести абонементы можно на сайте фестиваля.