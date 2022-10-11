Откроется фестиваль фильмом-победителем нынешнего Каннского кинофестиваля "Треугольник печали".

6-й кинофестиваль "Киевская неделя критики" объявил международную и ретроспективную программы.

Об этом сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик".

В частности, откроет кинофестиваль сатирическая комедия "Треугольник печали" – обладатель "Золотой пальмовой ветви" нынешнего Каннского кинофестиваля. Также среди хедлайнеров международной программы: лента Джеймса Грея "Время Армагеддона" с Энтони Хопкинсом и Энн Хэтэуэй и "Серебряный медведь" Берлинале – "Фильм писательницы" Хона Сан Су.

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Нынешняя ретроспективная программа Киевской недели критики получила название Gamechangers. Она посвящена фильмам и режиссерам, которые заставили мир по-другому посмотреть на кинематографии своих стран. Представленные ленты в свое время "изменили игру", вписали в большой мир кино Иран, Тайвань, Данию, Новую Зеландию и Румынию. В частности, будут показаны "Праздник" Томаса Винтерберга – первый фильм "Догмы 95", "Пианино" от Джейн Кэмпион, одного из главных женских голосов современного кино, а также состоится спецпоказ "Имя: Кармен" в память о Жане-Люке Годаре, одном из главных представителей Французской новой волны.

"2022-й становится годом фундаментального слома – не только в Украине, но и во всем мире. И мы в этом процессе не являемся объектами или пассивными наблюдателями. Мы – те, кто меняет правила игры. Поэтому в этом году наша ретроспективная программа вдохновлена Украиной как gamechanger", – пояснила куратор фестиваля Дарья Бадьер.

Международная программа Киевской Недели критики насчитывает 7 картин:

"Треугольник печали" – вторая подряд работа Рубена Эстлунда, получившая главную награду Канн (предыдущей был его "Квадрат" 2017 года). Это беспощадная ирония над общественной элитой: сюжет разворачивается вокруг роскошного круиза и его богачей-пассажиров, беззаботную жизнь которых меняют неожиданные обстоятельства.

В "Корсете" Мари Крютцер австрийская императрица Сиси (Вики Крипс) бросает вызов своему возрасту, чтобы вступить в борьбу за образ законодательницы моды. Лучшая актерская работа программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Мелодрама "В одно прекрасное утро" Мии Хансен-Леве – еще один призер Канн (премия Label Europa Cinemas). Картина о молодой женщине (Леа Сейду), чья жизнь полна заботы о дочери и отце, страдающем сложной дегенеративной болезнью.

Драма "Время Армагеддона" Джеймса Грея из официального конкурса Канн – история взросления и неравенства двух мальчиков – еврея и его темнокожего одноклассника.

События драмы "Земля Бога" Глинура Палмасона разворачиваются в 19 веке. Молодой священник отправляется на отдаленный остров, где стремится возвести церковь. Премьера состоялась в рамках программы "Особый взгляд" в Каннах, а на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне картина получила Приз Zabaltegi-Tabakalera.

Лента "Молчаливые двойняшки" Агнешки Смочинской познакомит зрителей с реальной историей сестер Гиббонс, которые закрылись от жестокого мира и прервали любую с ним коммуникацию, общаясь только между собой. Премьера картины также состоялась в программе "Особый взгляд" в Каннах.

"Фильм писательницы" Хона Сан Су – минималистичная черно-белая картина о писательнице в творческом кризисе. Женщина отправляется в небольшое путешествие, где с ней случается череда случайных встреч. Они подталкивают героиню к созданию собственного фильма.

В программу Gamechangers вошли 5 фильмов и один специальный показ:

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (2000) – международный блокбастер от Энга Ли, который позже подарит миру "Горбатую гору" и "Жизнь Пи". Отмеченная четырьмя "Оскарами", эта картина открыла западу тайваньский кинематограф и дала новое дыхание фильмам о боевых искусствах.

"Праздник" (1998) – фильм режиссера Томаса Винтерберга ("Еще по одной") о скандале в большой зажиточной семье. Это первая картина, снятая по правилам "Догмы 95" – натуралистического авангардного направления, предусматривавший отказ от спецэффектов, традиционного света и монтажа и фокусирование на сюжете и актерской игре. Обладатель Приза жюри Канн.

"Пианино" (1993) стал прорывом новозеландского кино. Его режиссер Джейн Кэмпион (автор недавнего хита "Власть пса") – один из самых громких женских голосов в современном кинематографе. События ленты разворачиваются в викторианскую эпоху вокруг шотландки, которую отец продает мужчине в Новой Зеландии. Картина отмечена тремя "Оскарами".

"4 месяца, 3 недели и 2 дня" (2007) Кристиана Мунджиу – один из самых ярких фильмов румынской новой волны и до сих пор единственная "Золотая пальмовая ветвь" для румынского полнометражного кино. По сюжету картины молодая девушка с нежелательной беременностью сталкивается с суровыми тоталитарными законами режима, близкого к своему краху.

"Вкус вишни" (1997) – лента Аббаса Киаростами. Победа фильма в Каннах стало запоздалым признанием не только режиссера, но и всего иранского кино, неореалистичесая волна которого стала модной в Европе с конца 80-х. Картина рассказывает о мужчине, который задумал совершить самоубийство, и теперь ищет помощника, чтобы тот его закопал.

В рамках ретроспективной программы также состоится специальный показ фильма "Имя: Кармен" Жана-Люка Годара – в память о выдающемся режиссере, который стал для многих олицетворением перманентной революции и вдохновлял менять кино. В центре этой ленты 1983 года – юная авантюристка, которая возглавляет преступную банду и готовит ограбление банка. Картина была отмечена "Золотым львом" Венецианского кинофестиваля.

Как сообщал УНИАН, также в рамках кинофестиваля "Киевская неделя критики" будут объявлены лауреаты 5-й юбилейной Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Со списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.

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