В эфире 1+1 вышел первый промо-ролик сериала.

Весной в эфире 1+1 стартует новый комедийный сериал "Большая надежда". Зрители увидят историю 40-летней воспитательницы детского сада Надежды Галушко, которая будет осуществлять свою заветную мечту – стать мамой. Главные роли в ленте исполнят Анна Антосик и Артемий Егоров.

Новая захватывающая история начнется, когда в день своего 40-летия Надя получит большую надежду на то, что она может забеременеть! Ведь ее бесплодие долгие годы было огромной врачебной ошибкой. Такая перспектива станет для женщины "вторым дыханием" в жизни, но в этой истории есть одно серьезное "но" - шанс забеременеть станет реальным, только если она похудеет на 30 килограмм.

"Впервые в жизни я чувствую, что это на 100% моя роль. Для меня, как для актрисы это был очень интересный опыт. И я уверена, многие женщины узнают в этой истории себя. Главный месседж, который несет моя героиня: быть счастливой и любимой можно и надо", - рассказала Анна Антосик.

На пути к мечте главная героиня пройдет множество испытаний, как физических, так и моральных. Но ни жесткая диета, ни насмешливые взгляды фитоняшек на тренировках не заставят Надю отказаться от своей цели. Она переосмыслит для себя значение любви и отношений в ее жизни и отчаянно будет бороться за счастье. Зрители увидят знакомые ситуации, в которые попадал хоть раз в жизни чуть ли не каждый, и вместе с главными героями проживут захватывающие моменты новой сериальной истории.

В сериале сыграют известные украинские актеры: Артемий Егоров, Виталий Салий, Андрей Исаенко, Олеся Островская, Екатерина Тышкевич и другие.

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