По сюжету главный герой, которого сыграет Джейсон Стейтем, должен выследить и остановить продажу нового смертоносного оружия.

Опубликован первый трейлер нового шпионского триллера "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" режиссера Гая Ричи.

В главной роли нового фильма, премьера которого запланирована на январь 2022 года, сыграют Джейсон Стейтем, а также Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Багзи Мэлоун и Кэри Элвес.

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По сюжету фильма супер-шпион Орсон Форчун (Джейсон Стейтем) должен выследить и остановить продажу нового смертоносного оружия, технологией которого владеет миллиардер и торговец оружием Грег Симмондс (Хью Грант). Неохотно объединившись с некоторыми из лучших оперативников мира (Обри Плаза, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун), Форчун и его команда нанимают крупнейшую кинозвезду Голливуда Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), чтобы тот помог им в их секретной миссии по спасению мира.

Отмечается, что ранее фильм был известен под названием "Пять глаз", но затем переименован. Производством картины занимается студия STX Entertainment.

Как сообщал УНИАН, ранее компания Warner Bros. Pictures Украина опубликовала второй дублированный на украинском языке трейлер фильма "Матрица: Воскрешение". Премьера долгожданной четвертой части культового фильма в Украине пройдет 22 декабря.

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Автор: Александр Топчий