Большинство знает Стейтема по ролям в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Перевозчик" и "Форсаж".

26 июля 2021 года английскому актеру Джейсону Стейтему, больше всего известному по фильмам Гая Ричи и франшизам "Перевозчик", "Адреналин" и "Форсаж", исполняется 54 года.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить его нетипичные роли в кино.

Джейсон Стейтем, родившийся в творческой семье, с детства окунулся в атмосферу уличного театра. Впрочем, изначально куда лучше у него складывалась спортивная карьера - в детстве он занимался футболом и боевыми искусствами. Но наибольшего успеха будущий актер добился в прыжках в воду - на протяжении 12 лет Стейтем входил в состав национальной сборной Великобритании по этому виду спорту. Не трудно догадаться, что подобный бэкграунд обеспечил актера отличными данными для боевиков и потрясающей фигурой на радость всем женщинам по другую сторону экрана.

До того, как попасть в кино, Стейтем, называвший спорт скорее хобби, пробовал зарабатывать на жизнь весьма необычным способом - торгуя на улице украшениями и парфюмерией. Позже он попал в модельный бизнес и в поле зрения тогда еще начинающего режиссера Гая Ричи. Последний позвал Стейтема на роль в криминальной комедии "Карты, деньги, два ствола", впоследствии получившей статус культовой и положившей начало многолетней дружбе и сотрудничеству Стейтема и Ричи.

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Следующим фильмом в карьере Стейтема стал "Большой куш" Гая Ричи (2000), за которым на молодого актера посыпалась лавина предложений на участие в боевиках - "Перевозчик", "Ограбление по-итальянски", "Сотовый", "Адреналин", "Форсаж", "Неудержимые" и многие другие. Но были в карьере Стейтема и нетипичные проекты.

"Костолом" / Mean Machine (2001)

На фоне более известных работ Гая Ричи, вполне незаслуженно теряется его продюссерский проект - спортивня комедийная драма Барри Сколника "Костолом". В фильм, рссказывающий о футбольном турнире в здании тюрьмы, перекочевало немало актеров из команды Гая Ричи, включая Винни Джонса и Джейсона Стейтема. Последний исполнил роль совершенно безбашенного персонажа, попутно используя свои футбольные навыки.

"Лондон" / London (2005)

В 2005 году Стейтем снялся в мелодраме "Лондон", где зритель увидел актера в совершенно необычном амплуа. Во-первых, он здесь был не лысый. Во-вторых, почти никого не бил. Вместо этого персонаж Стейтема - успешный бизнесмен с сексуальными проблемами - в компании своего нового знакомого (его роль исполнил Крис Эванс) идет на вечеринку, где им никто не рад. Там они злоупотребляют наркотиками, говорят по душам и периодически нарываются на неприятности.

"Шпион" / Spy (2015)

Еще один фильм, в котором Стейтем продемонстрировал скорее свой комедийный талант, чем боевые навыки - комедия "Шпион". Здесь он сыграл роль туповатого, но самоотверженного спецагента, который в компании героини Мелиссы Маккарти противостоит опасным террористам. Особенно нашему зрителю греет душу сцена с Веркой Сердючкой.

"Гнев человеческий" / Wrath of Man (2021)

В 2021 году блгодаря боевику "Гнев человеческий" состоялось долгождаанное воссоединение на большом экране Гая Ричи и Джейсона Стейтема. Последний сыграл роль загадочного мужчины с темным прошлым, который, ведомый жаждой мести, постепенно разбирается с бандой жестоких грабителей, атакующих инкассаторов. В этом фильме Стейтем показал, что он до сих пор может дать фору молодым коллегам, но и драматизма у него стало больше.

Отметим также, что на данный момент завершается работа над новым боевиком Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли - "Пять глаз", который должен выйти в прокат в январе 2022 года. На этот раз Стейтем вернется к своему более привычному амплуа - он сыграет агента МИ-6, которого нанимает международная служба разведки "Пять Глаз", чтобы выследить и остановить тех, кто стоит за продажей смертельного оружия нового поколения.

Автор: Марина Григоренко