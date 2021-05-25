Лента с Карен Гиллан и Линой Хиди в главных ролях должна выйти на экраны в июле 2021 года.

Вышел официальный трейлер экшн-комедии "Пороховой коктейль" (Gunpowder Milkshake) с Карен Гиллан ("Джуманджи", "Стражи Галактики", "Мстители", "Доктор Кто") и Линой Хиди ("Игра престолов", "Судья Дредд").

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Как сообщает "Вольга Украина", в центре сюжета фильма - харизматичная девушка Сэм (Карен Гиллан), которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Однако когда девушке приходится дважды скорректировать план своего работодателя, она стремительно теряет его расположение. К счастью, через 15 лет после своего исчезновения мама девушки Скарлетт (Лина Хиди) возвращается, и вместе со своими бывшими напарницами они готовы угостить незваных гостей своим фирменным "пороховым коктейлем".

Также в фильме появятся Анджела Бассетт ("Черная пантера", "Миссия невыполнима: Фоллаут", "Американская история ужасов"), Мишель Йео ("Безумно богатые азиаты", "Шанг-Чи и Легенда Десяти Колец", "Мемуары гейши"), Карла Гуджино ("Запрещенный прием", "Сан-Андреас", "Хранители") и Хлои Коулман ("Мой шпион", "Большая маленькая ложь"). Кроме того, в картине сыграл номинант на премию "Оскар" Пол Джаматти ( "Миллиарды", "Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение").

Премьера "Порохового коктейля" в Украине запланирована только в кинотеатрах 15 июля 2021 года, фильм не будет доступен одновременно на онлайн-платформах.

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Автор: Марина Григоренко