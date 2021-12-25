Ольга Сумская признала наличие проблемы.

Популярная актриса и телеведущая Ольга Сумская прокомментировала скандал с Netflix, который показал украинку глупой воровкой в популярном сериале.

В комментарии сайту "Сегодня" Сумская выразила сожаление, что украинок изображают подобным образом, формируя у зрителя определенное воображение.

"Я тоже играла в польском сериале работницу Оксану, хорошо хоть не воровку, а массажистку", – говорит актриса.

По ее словам, во время работы за границей актриса заметила пренебрежительное отношение к украинцам.

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"Нас не очень положительно воспринимают, хотя в магазинах и кафешках многие наши ребята работают официантами, барменами, продавцами", - рассказала Сумская.

Исправить ситуацию, добавляет она, может лишь производство собственного качественного кинопродукта.

Скандал с Netflix - детали

Как сообщалось, украинцы возмутились в сети из-за второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже" от стримингового сервиса Netflix. В одном из эпизодов шоу украинку показали как глупую воровку. Девушку из сериала зовут Петра. По сюжету, она прилетела из Киева и буквально шокирует главную героиню Эмили своим внешним видом, необразованностью и поведением.