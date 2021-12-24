Новый персонаж шоу – девушка Петра из Киева – шокирует главную героиню своей необразованностью.

В сети разгорается скандал из-за второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже" от стримингового сервиса Netflix. В одном из эпизодов шоу украинку показали как глупую воровку.

Украинку из сериала зовут Петра. По сюжету, она прилетела из Киева и буквально шокирует главную героиню Эмили своим внешним видом, необразованностью и поведением.

Внимание на это в Instagram обратила одна из зрительниц шоу, проживающая в Париже украинка Евгения Гаврилко. Девушка опубликовала гневный пост, сопроводив его несколькими видеоотрывками из сериала.

"Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. И я чувствую, что это нельзя игнорировать, – отметила она. – То, как вы восприняли образ украинцев во втором сезоне, в 4-й серии, – это такой дешевый трюк, абсолютный скандал и позор... И я не могу поверить, что это все еще будет происходить в 2021 году".

"Вы выставляете украинку как личность без чувства вкуса и достоинства. Глупой, необразованной воровкой. Вы вообще серьезно? Такой позор… и это происходит, когда есть так много талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта?" – воскликнула Гаврилко.

Читайте также"Смерть на Ниле" с Галь Гадот и скандальным Арми Хаммером: названа дата премьеры (фото, видео)Многие пользователи поддержали девушку в комментариях:

"Треш. Главный вопрос в том, как люди такое смотрят вообще. Плохая игра, дешевые постановки, сплошной китч и полно стереотипов", "Какой кошмар. Спасибо за пост", "Посмотрела, жесть", "Ого, как жестко. Я вот только пару часов назад начала смотреть, и тут твой пост. Что-то уже совсем невеселым кажется".

Напомним, ранее сообщалось, как в пародийном фильме от Netflix "Смерть 2020-му" заявили, что Украины не существует.

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