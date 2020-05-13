Пол Верховен снимет сериал по роману Ги де Мопассана "Милый друг"

Об актерском составе и дате выхода проекта пока не сообщается.

Режиссер Пол Верховен займется новой экранизацией романа Ги де Мопассана "Милый друг".

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Проект описывается как мини-сериал на французском языке, передает Deadline. Верховен выступит шоураннером сериала и режиссером всех восьми эпизодов. Сценарий напишет Герард Сутеман, который много лет сотрудничает с Верховеном.

Об актерском составе и дате выхода сериала пока не сообщается. Где будет показан сериал также неизвестно, как говорится в материале, этот вопрос "находится в стадии обсуждения". Съемки сериала запланированы на лето 2021 года во Франции.

Роман Ги де Мопассана "Милый друг" был написан в 1885 году. Главный герой книги — молодой человек, который хочет добиться успеха. Талантов у него нет, карьеру он строит с помощью привлекательной внешности. Причем для достижения своих целей герой готов пойти на любую подлость.

Роман экранизировали несколько раз. Последним фильмом стала картина Деклана Доннеллана и Ника Ормерода с Робертом Паттинсоном в главной роли. Фильм вышел в 2012 году.