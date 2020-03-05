Режиссер "Бэтмена" впервые показал новый Бэтмобиль (фото)

Новый фильм о Темном рыцаре выйдет в прокат 25 июня 2021 года.

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз показал новый автомобиль супергероя – Бэтмобиль.

Читайте такжеРежиссер Мэтт Ривз объявил о старте съемок нового "Бэтмена" (фото)Снимки Ривз опубликовал в микроблоге Twitter.

Известно, что новый фильм о Бэтмене выйдет в прокат 25 июня 2021 года. На роль главного героя в нем претендовали также Арми Хаммер, Николас Холт и Аарон Тейлор-Джонсон. Однако, в конце концов, образ Бэтмена воплотит звезда фильма «Сумерки» Роберт Паттинсон.

Женщину-кошку в новом Бэтмене сыграет Зои Кравиц, Энди Серкис дворецкого Альфреда, Колин Фаррелл – Пингвина, Джеффри Райт – комиссара полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, до этого Мэтт Ривз поделился первым тизером, в котором Роберт Паттинсон появился в костюме Бэтмена.