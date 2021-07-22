Mila D выпустила дебютный релиз на трех языках при участии топ-хореографа Тони Стоуна и заручилась поддержкой Юрия Никитина.

Украинская певица Mila D записала сингл "Hola" в дуэте с мексиканскими артистами Dorian и Baby Jio.

"Психологи советуют: каждые три года меняйте профессию или род занятий. Это как раз мой случай! Люблю учиться и продолжаю искать себя. Но кардинально я меняю свою жизнь раз в 10 лет. Так, 10 лет назад я переехала жить в Израиль. А сейчас настал момент сменить сценическое имя и начать творческую жизнь в новом ритме!", - говорит Mila D.

Слушатели могут помнить ее как певицу Людмилу Ясинскую. В начале десятых (теперь уже) Mila D выпустила сольный альбом и целый ряд синглов, а также стала участницей нашумевшего ТВ-шоу "Американский Шанс", благодаря которому познакомилась с легендами – Стиви Уандером, Брайном Макнайтом и прочими.

Возможно, именно тогда Mila D впервые задумалась о карьере на глобальном рынке. И сегодня она делает первые уверенные шаги к этой заветной цели. Дебютный сингл в рамках нового проекта под названием "Hola" - это коллаборация с мексиканскими артистами Dorian и Baby Jio.

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Потенциальный летний хит в стиле реггетон не мог обойтись без зажигательных танцев! Миле удалось привлечь к работе над видео "Hola" одного из лучших хореографов планеты – американского танцора Тони Стоуна.

В ее новый проект поверил известный продюсер Юрий Никитин, у которого уже есть опыт запуска артистов с международным успехом: Verka Serduchka, KAZKA. Сегодня он выступает в роли ментора для Mila D и ее большой интернациональной команды.

Также стоит отметить саунд-продюсера сингла "Hola". Ним стал Александр Слинченко, известный по работе c НеАнгелы, Олей Поляковой и многими другими.

"Hola – это песня в атмосфере лета. Она про счастливый случай, любовь на расстоянии и важную роль соцсетей, в которых, к счастью, нет границ. Это история перекликается с моей личной, ведь со своим мужем – Рами мы тоже познакомились в соцсетях и какое-то время поддерживали отношения в мессенджерах, пока я не переехала в Израиль", - заключает Mila D.

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Автор: Диана Могилевич