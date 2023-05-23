Кинолента с его участием получит название "Война глазами животных".

Голливудский актер Шон Пенн, который поддерживает Украину и неоднократно посещал нашу страну после начала полномасштабной войны, снимется в украинском киноальманахе "Война глазами животных". Данная кинолента будет состоять из девяти короткометражных фильмов, основаных на реальных событиях.

Пенну досталась роль саунд-продюсера, который случайно стал свидетелем начала полномасштабного вторжения. Следует отметить, что американский актер и правда был в Киеве утром 24 февраля, поэтому что тут происходило - знает не понаслышке.

Режиссером киноальманаха "Война глазами животных" стал Мирослав Слабошпицкий.

"Я очень рад быть частью этого фильма. Для меня большая честь сотрудничать с невероятным актером, выдающимся человеком и одним из самых больших друзей Украины Шоном Пенном. Он был с нами во время атаки 24 февраля и исследует войну в Украине в своем документальном фильме. Его поддержка бесценна для нас и не может быть переоценена", — отметил Мирослав Слабошпицкий.

Премьера фильма запланирована на конец 2023-начало 2024 года.

"Война глазами животных": трейлер первого эпизода

Кто такой Шон Пенн

Шон Пенн - американский актер, режиссер и политический активист. Он родился 17 августа 1960 года в США. Пенн стал известным благодаря своим выдающимся актерским работам и получил несколько престижных наград, включая две премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. Он снялся в таких фильмах, как "21 грамм", "Игры разумов", "Древо жизни", "Игра без правил" и других.

Помимо своей актерской карьеры, Пенн также занимается режиссурой и продюсированием фильмов. В 1991 году он снял свой первый фильм "Бегущий индеец".

Ранее УНИАН писал, что Шон Пенн рассказал о первой встрече с Путиным.

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