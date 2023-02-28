Знакомство голливудской звезды и российского диктатора произошло в далеком 2001 году.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, который поддержал Украину и снял фильм о борьбе нашего народа за свободу и независимость, поделился неприятными воспоминаниями о дне своего знакомства с Владимиром Путиным. Состоялось это в далеком 2001 году.

Тогда Пенн вместе со своим коллегой Джеком Николсоном был в Москве на кинофестивале, где представлял детективный фильм "Обещание". После официальной церемонии Пенна и Николсона пригласили в загородный дом Путина для личной встречи, сообщает издание Independent.

"Нас посадили в автоколонну. Мы знали, что Путин будет почетным гостем. По природе того времени и пространства мы приняли приглашение. Мы сели в этот конвой. И мы ехали так быстро, как они хотели, совершенно не заботясь о том, может ли это представлять опасность в деревнях, через которые мы проезжали. Когда фермеры с повозками, запряженными лошадьми, пытались проехать, люди из службы безопасности в наших машинах высовывались из окна, чтобы отгонять их дубинками. Это было так агрессивно", - вспомнил Шон Пенн.

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Как Шон Пенн поддерживает Украину

Еще до полномасштабного вторжения Пенн решил снимать фильм о том, как президент Зеленский из актера стал великим политиком, однако когда Путин полномасштабно вторгся в Украину, акцент немного сдвинулся, и документальный фильм получился о войне. Кинолента "Суперсила" была представлена на Берлинале.

Для того, чтобы максимально точно передать факты российских преступлений, Пенн неоднократно посещал нашу страну. Не испугали его даже обстрелы, ведь 24 февраля Шон встретил в Киеве.

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