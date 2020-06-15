Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли

Также было перенесено и открытие здания Музея киноакадемии.

Американская киноакадемия приняла решение перенести церемонию вручения премии "Оскар" на апрель 2021 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте академии.

В связи с этим будет продлен дедлайн для подачи фильмов на кинопремию. Так, период отбора фильмов продлен до 28 февраля, номинантов объявят 25 марта, а сама церемония вручения Оскаров запланирована на 25 апреля.

Также перенесли и открытие здания Музея киноакадемии - на 30 апреля 2021 го (с запланированного 14 декабря 2020).

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Музей киноакадемии должен стать ведущим учреждением мира, которое посвящено мировому кинематографу. Здание музея, которую спроектировал известный итальянский архитектор Ренцо Пиано, откроют в Лос-Анжелесе.

За всю историю "Оскара" вручение переносили четыре раза: в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968 году - из-за убийства Мартина Лютера Кинга и в 1981 году - из-за покушения на президента Рейгана. В 2018 году церемонию перенесли с февраля на март месяц в связи с Зимними Олимпийскими играми 2018.

Как сообщал УНИАН ранее, церемонию награждения американской кинопремии "Оскар" 2021 могут отложить с 28 февраля на еще четыре месяца, что ознаменует самый серьезный кризис в истории "Оскара" за почти 100 лет.

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