"Оскар" 2021 хотят перенести на четыре месяца – впервые за почти сто лет

"Оскар" никогда не отменяли. Премию вручали даже во время Второй мировой войны.

Церемонию награждения американской кинопремии "Оскар" 2021 могут отложить с 28 февраля на еще четыре месяца, что ознаменует самый серьезный кризис в истории "Оскара" за почти 100 лет.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что решение приняли из-за недостатка новых фильмов, съемки которых остановили на фоне пандемии COVID-19.

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Источники издания проинформировали, что киностудиям на этой неделе сообщили, что они будут иметь больше времени на производство проектов.

Сезон "Оскара" начинается после завершения премьер пожилых лент. Авторы фильмов представляют свои работы в ноябре и декабре. Однако в этом году даты главных кинопремьер уже перенесены, а кинотеатры остаются закрытыми.

При этом организаторы не оставляют надежды провести церемонию в обычное время.

«Они предлагают подвинуть церемонию с 28 февраля на конец мая или начало июня», – рассказал собеседник.

Церемония награждения были последний раз отложена всего лишь на один день в 1981 году – после покушения на президента США Рональда Рейгана.

Оскар никогда не отменяли. Премию вручали даже во время Второй мировой войны.